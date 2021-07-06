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Украину накрывают грозы и бури. В пяти областях сидят без света

6 июля 2021 8:45

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Непогода натворила немало бед. Над восстановлением электроснабжения уже работают специалисты

На Украину обрушилась непогода. Фото: коллаж "Сегодня"

На Украину обрушилась непогода. Фото: коллаж "Сегодня"

Из-за сильных порывов ветра, дождя и грозы в Украине на утро 6 июля оказался обесточенным 41 населенный пункт.

Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Так, без света остались люди в пяти областях, а именно:

  • Черкасская – 16 населенных пунктов;
  • Кировоградская – 8 населенных пунктов;
  • Донецкая – 7 населенных пунктов;
  • Николаевская – 7 населенных пунктов;
  • Днепропетровская – 3 населенных пункта;

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Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

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Напомним, что июнь в Украине выдался и дождливым, и жарким. Первые две недели территории всех областей заливали ежедневно дожди, а со второй половины месяца началась "адская" погода – температура в тени поднималась до +35, на солнце было еще жарче. Мы узнали у синоптиков, какой теперь погоды ждать в июле.

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Кроме того, Днепр накрыл град размером с перепелиное яйцо.

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