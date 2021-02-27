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Украину не удовлетворил отчет Ирана о крушении самолета МАУ: требует доработать текст

27 февраля, 13:32

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Киев передал свои замечания Тегерану по финальному отчету

Украина передала Ирану замечания и предложения к проекту финального технического отчета по крушению самолета компании МАУ, которое произошло 8 января 2020 в небе над Тегераном.

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Об этом пишет замминистра иностранных дел Евгений Енин на своей странице в Facebook.

По его словам, несмотря на требования Приложения 13 Чикагской конвенции, эти замечания являются конфиденциальными.

Киев надеется, что Тегеран в полном объеме учтет замечания и соответствующим образом доработает текст финального отчета технического расследования.

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"Украина в полной мере выполнила свои обязательства по международному праву. Мы вместе с партнерами будем координировать все дальнейшие шаги для достижения справедливости " , – мова йде в сообщении.

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Напомним, несколькими днями ранее специальная докладчица ООН по вопросам внесудебных казней Аньес Калламар в Женеве заявила, что Иран скрывает обстоятельства крашения самолета МАУ.

Также напомним, пассажирский лайнер МАУ, на борту которого находились 176 человек, в том числе 11 украинских граждан, был сбит во время вылета из Тегерана в Киев 8 января. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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Иран крушение самолет отчет МАУ Евгений Енин

Источник: Сегодня

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