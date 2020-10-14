Украину переизбрали в Совет по правам человека ООН

Украину переизбрали в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций на 2021-2023 годы.

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Об этом сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Как страна, которая поддерживала создание Совета для обеспечения универсального соблюдения прав человека, Украина будет в дальнейшем отстаивать предотвращения нарушений этих прав для устойчивого международного мира и безопасности", – написал глава МИД.

В то же время, по мнению Кулебы, в Совете не все в порядке, поскольку регулярно нарушающая права человека Россия также была переизбрана.

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"К сожалению, положение вещей в Совете оставляет желать лучшего. В него прошел даже такой известный нарушитель прав человека, как РФ (за неимением конкуренции в Восточноевропейской группе). Что ж, Украина готова к борьбе. Не позволим злоупотреблять местом в Раде, чтобы покрывать нарушения прав человека", – заявил министр.

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Напомним, премьер Швеции Стефан Левен, выступая на Генассамблее ООН заявил, что незаконная аннексия Россией Крыма и агрессия на востоке Украины, угрожают глобальной безопасности.

Мы также сообщали, что в России заявили, что могут прекратить общение со странами Европейского союза, потому что дипломаты его стран относятся к России "без должного уважения".

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