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Украину продолжит заливать дождями: прогноз погоды на 19 марта (карта)

19 марта, 07:23

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Теплее всего будет на юге страны

В Украине сегодня, 19 марта, во всех областях будет плюсовая температура, ожидаются осадки.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, на востоке страны температура воздуха составит от 3 до 7 градусов тепла, а на севере столбики термометров покажут от 3 до 5 градусов с отметкой плюс. Будет идти дождь, местами с мокрым снегом. Не заденет лишь Сумы.

В западных областях температура воздуха установится на уровне от 1 до 5 градусов выше нуля. Во всех областях, кроме Луцка и Ровно, также ожидается дождь, местами с мокрым снегом.

На юге страны температура воздуха будет в пределах от 3 до 8 градусов тепла. Также ожидаются дожди.

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Тем временем сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.

Многочисленные прогнозы климатологов о том, что климат в нашей стране заметно меняется, становятся явью. Читайте об этом подробнее в материале "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".

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погода прогноз синоптики температура воздуха дожди мокрый снег погода в Украине
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