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Часть Украины продолжит заливать: где пока будет жарко и сухо (карта)

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
30 августа, 06:15
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В пятницу ливни, но без гроз сохранятся в центре страны, на западе и севере. Также обещают дожди на части юга
В одних областях снова ливни, а в других по-прежнему жарко/коллаж "Сегодня"
В одних областях снова ливни, а в других по-прежнему жарко/коллаж "Сегодня"

В Украине в понедельник, 30 августа, прогнозирую продолжение обрушившихся накануне на центр, запад и север ливней, но температура сохранится довольно комфортная.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве 30 августа температура поднимется до 25-27 градусов. При этом столицу продолжит заливать, правда гроз не обещают.

Погода в регионах

В пятницу ливни, но без гроз сохранятся и в центре страны, на западе и севере. Также обещают дожди на части юга.

  • На севере прогнозируют в среднем 26-28 градусов. В Черниговской, Житомирской, Сумской и Киевской областях обещают ливни.
  • На западе сегодня также обещают дожди во всех областях без исключения. Температура в среднем в регионе составит 20-22 градуса. Чуть теплее будет в Винницкой области – 22-24 градуса.
  • В центре 30 августа тепло и мокро. Температура в Черкассах и Кропивницком 26-28 градусов, в Днепре и Полтаве потеплее – до 32 и 30 градусов соответственно. В Черкасской и Кировоградской областях обещают ливни, в Полтавской и Днепропетровской будет сухо.

  • На востоке сегодня солнечно и жарко. В Луганской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях прогнозируют температуру от 31 до 25 градусов.
  • На юге 30 августа температура в Николаеве и Одессе составит от 26 до 31 градуса, там обещают дожди, а в Херсоне и оккупированном Крыму будет сухо и жарко – 32-34 градуса.
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Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Мы также писали, что Киев и пригороды накрыла сильная буря. Жители столицы, Ирпеня, Немешаева и Гостомеля сообщали о пылевой буре и мощных грозах, а от мощного ветра трясло дома и гнуло деревья.

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