Українська
$ 26,83
31,68
  1. Последние новости Украины

Украину в понедельник немного подмочит: куда вернутся грозы (карта)

9 августа 2021 6:15

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В большинстве областей страны сегодня будет очень жарко и без осадков, но на западе ливни обещают по крайней мере в пяти областях

На большей части Украины осадков не обещают, но повезет не всем / коллаж "Сегодня"

На большей части Украины осадков не обещают, но повезет не всем / коллаж "Сегодня"

После абсолютно жаркого и сухого воскресенья 9 августа ливни немного охладят несколько областей, но на большей части Украины сохранится жаркая погода без осадков.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве в понедельник будет жарко и солнечно, дождя не обещают. Температуру прогнозируют от 29 до 31 градуса.

Погода в регионах

В большинстве областей сегодня будет очень жарко и без осадков, но в западный регион снова пришли грозы.

  • На севере обещают температуру около 28-30 градусов. В Черниговской, Киевской, Сумской и Житомирской областях в понедельник осадков не обещают.
  • На западе будет лить по крайней мере в пяти областях: Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской. Зато будет не очень жарко – в среднем в этом регионе обещают сегодня 24-26 градусов, на Закарпатье – 27-29.
  • В центре сегодня дождей не будет. В Днепропетровской и Черкасской областях прогнозируют 28-30 градусов, в Кропивницком и Полтаве – 29-31 градус.

В тренде
COVID-19 не утихает. Сколько заболевших выявили в Украине за сутки
Количество новых случаев инфицирования растет. Коллаж: "Сегодня"
  • На востоке немного подмочит только Харьковскую область – там обещают ливни с грозами. В Луганской, Донецкой и Запорожской областях по-прежнему будет жарко. В Луганске обещают до +35, в других областях региона – до +31.
  • На юге 9 августа пройдет без осадков как в Херсонской, Одесской и Николаевской областях, так и в оккупированном Крыму. Температура в Херсоне, Симферополе, Одессе и Николаеве будет около 29-31 градуса.
Реклама

Отметим, в последние годы погода все больше "бунтует" против человечества – аномальная жара, ураганы, потопы, неожиданный снег среди лета или в жарких странах. Климатологи связывают все эти аномалии, в первую очередь, с деятельностью человека. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее говорил, что "мы находимся на краю пропасти".

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Мы также писали, что на трассе Одесса – Николаев выпал августовский снег, на дорогах образовались пробки.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Жара снова вытесняет похолодание и дожди: как изменится погода в воскресенье
Жара снова вытесняет похолодание и дожди: как изменится погода в воскресеньеУкраина
В Новой почте появилась еще одна услуга, которая защитит украинцев от мошенников
В Новой почте появилась еще одна услуга, которая защитит украинцев от мошенниковЭкономика
В Кривом Роге ветеран АТО подорвал себя гранатой – ему оторвало ногу (оновлено)
В Кривом Роге ветеран АТО подорвал себя гранатой – ему оторвало ногу (оновлено)Украина
Харьков накрыла ледяная буря: фото и видео крупного града
Харьков накрыла ледяная буря: фото и видео крупного градаХарьков
Доллар снова дороже 27 гривен – куда пойдет курс в августе
Доллар снова дороже 27 гривен – куда пойдет курс в августеФинансы
Новый замминистра инфраструктуры Найем ответил хейтерам
Новый замминистра инфраструктуры Найем ответил хейтерамУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять