Украину в понедельник немного подмочит: куда вернутся грозы (карта)

В большинстве областей страны сегодня будет очень жарко и без осадков, но на западе ливни обещают по крайней мере в пяти областях

На большей части Украины осадков не обещают, но повезет не всем / коллаж "Сегодня"

После абсолютно жаркого и сухого воскресенья 9 августа ливни немного охладят несколько областей, но на большей части Украины сохранится жаркая погода без осадков.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве в понедельник будет жарко и солнечно, дождя не обещают. Температуру прогнозируют от 29 до 31 градуса.

Погода в регионах

В большинстве областей сегодня будет очень жарко и без осадков, но в западный регион снова пришли грозы.

На севере обещают температуру около 28-30 градусов. В Черниговской, Киевской, Сумской и Житомирской областях в понедельник осадков не обещают.

обещают температуру около 28-30 градусов. В Черниговской, Киевской, Сумской и Житомирской областях в понедельник осадков не обещают. На западе будет лить по крайней мере в пяти областях: Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской. Зато будет не очень жарко – в среднем в этом регионе обещают сегодня 24-26 градусов, на Закарпатье – 27-29.

будет лить по крайней мере в пяти областях: Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской. Зато будет не очень жарко – в среднем в этом регионе обещают сегодня 24-26 градусов, на Закарпатье – 27-29. В центре сегодня дождей не будет. В Днепропетровской и Черкасской областях прогнозируют 28-30 градусов, в Кропивницком и Полтаве – 29-31 градус.

На востоке немного подмочит только Харьковскую область – там обещают ливни с грозами. В Луганской, Донецкой и Запорожской областях по-прежнему будет жарко. В Луганске обещают до +35, в других областях региона – до +31.

немного подмочит только Харьковскую область – там обещают ливни с грозами. В Луганской, Донецкой и Запорожской областях по-прежнему будет жарко. В Луганске обещают до +35, в других областях региона – до +31. На юге 9 августа пройдет без осадков как в Херсонской, Одесской и Николаевской областях, так и в оккупированном Крыму. Температура в Херсоне, Симферополе, Одессе и Николаеве будет около 29-31 градуса.

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Отметим, в последние годы погода все больше "бунтует" против человечества – аномальная жара, ураганы, потопы, неожиданный снег среди лета или в жарких странах. Климатологи связывают все эти аномалии, в первую очередь, с деятельностью человека. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее говорил, что "мы находимся на краю пропасти".

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

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