Украину зацепят северные циклоны: в каких областях будут грозы, шквалы и град

Наталия Диденко рассказала, когда ждать украинцам ощутимого снижения температуры – до похолодания уже не долго

В Украине снова испортится погода в некоторых областях. Коллаж "Сегодня"

Объявленное сегодня штормовое предупреждение ожидается и завтра – 28 июля в западных областях будут дожди, сильный ветер и даже местами град. В то же время в большинстве областей страны будет жарко.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, большая часть Европы в ближайшее время будет страдать от обильных осадков, которые принесут атмосферные фронты северных циклонов Elior и Dirk (карта). Достанется немного и Украине.

Ближайшей ночью и утром 28 июля кратковременные грозовые дожди пройдут в западных и северных областях Украины. Со второй половины дня и вечером на западе и в центральных областях усилятся грозы. Во время гроз возможны шквалы и град.

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Температура воздуха остается пока без особых изменений – жарко, 28-33 градуса.

Ближайшей ночью в Киеве и утром пройдут местами кратковременные дожди и погремят грозы. Однако днем ​​в среду существенные осадки маловероятны. В столице удержится жара, ожидается около +30.

"Ощутимое снижение температуры воздуха придет в Украину на следующей неделе – в начале августа", – добавила Диденко.