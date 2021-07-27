Українська
$ 26,98
31,81
  1. Последние новости Украины

Украину зацепят северные циклоны: в каких областях будут грозы, шквалы и град

27 июля 2021 16:33

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Наталия Диденко рассказала, когда ждать украинцам ощутимого снижения температуры – до похолодания уже не долго

В Украине снова испортится погода в некоторых областях. Коллаж "Сегодня"

В Украине снова испортится погода в некоторых областях. Коллаж "Сегодня"

Объявленное сегодня штормовое предупреждение ожидается и завтра – 28 июля в западных областях будут дожди, сильный ветер и даже местами град. В то же время в большинстве областей страны будет жарко.

Реклама

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, большая часть Европы в ближайшее время будет страдать от обильных осадков, которые принесут атмосферные фронты северных циклонов Elior и Dirk (карта). Достанется немного и Украине.

Ближайшей ночью и утром 28 июля кратковременные грозовые дожди пройдут в западных и северных областях Украины. Со второй половины дня и вечером на западе и в центральных областях усилятся грозы. Во время гроз возможны шквалы и град.

В тренде
Коронавирус в Украине. Сколько людей заразилось за сутки и где больше всего
Коронавирус в Украине. Коллаж "Сегодня"
Реклама

Температура воздуха остается пока без особых изменений – жарко, 28-33 градуса.

Ближайшей ночью в Киеве и утром пройдут местами кратковременные дожди и погремят грозы. Однако днем ​​в среду существенные осадки маловероятны. В столице удержится жара, ожидается около +30.

"Ощутимое снижение температуры воздуха придет в Украину на следующей неделе – в начале августа", – добавила Диденко.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

За Испанией – Португалия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)
За Испанией – Португалия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)Украина
Пенсия зависит от стажа. Кто в Украине может получать от 40% зарплаты и больше
Пенсия зависит от стажа. Кто в Украине может получать от 40% зарплаты и большеЭкономика
Доллар начал стремительно дешеветь – что происходит на валютном рынке
Доллар начал стремительно дешеветь – что происходит на валютном рынкеФинансы
Португалия открывает въезд для украинцев: дата
Португалия открывает въезд для украинцев: датаУкраина
Доллар на межбанке пробил ценовое
Доллар на межбанке пробил ценовое "дно": что дальшеФинансы
Сдать и потерять квартиру. Аферисты освоили новые мошеннические схемы
Сдать и потерять квартиру. Аферисты освоили новые мошеннические схемыНедвижимость

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять