Українська
$ 27,97
33,93
  1. Последние новости Украины

Украину заденет циклон Yukon: какие области снова будет засыпать снегом

16 февраля, 14:42

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине продолжается настоящая суровая зима, морозы 17 февраля будут серьезные

В Украину пришли сильные морозы, которые вытеснили снегопады – местами будет до -25. Однако 17 февраля снова пойдет снег на западе страны. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Реклама

По ее словам, в среду атмосферный фронт северного циклона Yukon принесет на запад Украины снег (карта). Осадки могут прийти днем ​​в Житомирскую, Винницкую и Киевскую области.

Остальные территории Украины 17 февраля будут принадлежать антициклону Helida, а это значит – без существенных осадков (карта).

Реклама

Ветер юго-западный, небольшой или умеренный.

В тренде
Морозы играют на руку ворам-карманникам: как не стать жертвой

Температура воздуха ночью 12-18 градусов мороза, местами до -25.

Днем ​​на юге 7-14 мороза, на юго-востоке и на западе Украины теплее – 1-5 градусов ниже нуля (при прояснениях холод будет усиливаться, а где облачно – мороз слабее).

В Киев хвост северного циклона может принести снег. На дорогах гололедица. Ближайшей ночью ожидается 12-14 градусов мороза, а днем – 7-9 мороза.

А тем временем на Прикарпатье из-за непогоды от цивилизации отрезаны более 60 сел, снежные заносы местами достигают двух метров.

Видео: Сегодня
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода снег прогноз погоды наталка диденко

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Без денег МВФ: что будет с курсом доллара, зарплатами и пенсиями
Без денег МВФ: что будет с курсом доллара, зарплатами и пенсиямиЭкономика
Итоги миссии МВФ ударили по гривне. Чего ждать от курса доллара?
Итоги миссии МВФ ударили по гривне. Чего ждать от курса доллара?Финансы
Спят в
Спят в "клоповниках" и прямо на улице: 180 украинцев застряли на курорте в ТанзанииДругие страны
"Готовим документы": Данилов приоткрыл завесу над закрытым заседанием СНБОВласть
Рынок топлива: автогаз уже
Рынок топлива: автогаз уже "золотой", чего ожидать дальшеЭкономика
"Уровень женской общаги". Геращенко ушла с прямого эфира из-за сексизма от Арестовича (видео)Власть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять