Украину заливает дождями: какой будет погода 7 июня (карта)

В понедельник, 7 июня, в Украине будет влажно и сыро – в стране прогнозируют дожди, на части территории еще и с грозами.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ливни с грозами прогнозируют на всей территории Украины кроме западных областей и части центральных. Там будет падать небольшой дождь.
На западе страны днем температура будет достигать от 21 до 24 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут от 10 до 13 градусов. А на востоке днем от 20 до 24 градусов тепла, ночью – от 11 до 14 градусов.
В центре Украины и Киеве прогнозируют грозы. Там средняя температура будет колебаться в пределах 21-24 градусов днем, а ночью ожидается от 11 до 15 градусов.
На юге страны днем температура будет в пределах 21-24 градусов, а ночью – 12-15.
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