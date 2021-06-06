Украину заливает дождями: какой будет погода 7 июня (карта)

В стране снова грозы, но температура воздуха останется на уровне 21-24 градусов, а ночью будет довольно прохладно – до 14 градусов

В понедельник, 7 июня, в Украине будет влажно и сыро – в стране прогнозируют дожди, на части территории еще и с грозами.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ливни с грозами прогнозируют на всей территории Украины кроме западных областей и части центральных. Там будет падать небольшой дождь.

На западе страны днем температура будет достигать от 21 до 24 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут от 10 до 13 градусов. А на востоке днем от 20 до 24 градусов тепла, ночью – от 11 до 14 градусов.

В центре Украины и Киеве прогнозируют грозы. Там средняя температура будет колебаться в пределах 21-24 градусов днем, а ночью ожидается от 11 до 15 градусов.

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На юге страны днем температура будет в пределах 21-24 градусов, а ночью – 12-15.

Ранее мы сообщали, что в первый день лета Карпаты замело снегом.

Какую погоду на все лето прогнозируют украинцам метеорологи и народные синоптики, читайте в прогнозе на сайте "Сегодня".

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