Украину зальют дожди и похолодает: как изменится погода в ближайшие дни

На выходных погода будет не для прогулок, самое время для домашнего карантина

Начнется апрель настоящей весной с температурой до +20, а вот к выходным погода испортится. До 5 апреля в некоторых областях похолодает до +5.

Реклама

Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

В четверг, 1 апреля, на западе, севере и в Киеве 17-19 градусов. В остальных областях тоже приятные 14-16 тепла. Осадки только в западных областях.

В пятницу, 2 апреля, дожди будут почти везде, за исключением Донбасса и Запорожской области. При этом резко спадет температура на западе до 8-10 тепла. На юге и востоке 12-15 градусов. В столице 9-11 и дождь.

Реклама

В субботу, 3 апреля, по всей стране дожди. На востоке и юге спадет температура до +10. В большинстве остальных областей и в Киеве 6-9 градусов.

В воскресенье, 4 апреля, в Киеве, на севере и частично на западе прекратятся дожди. Температура останется на уровне субботы. Разве что в Николаевской области и в Крыму потеплеет до +17.

Реклама

В понедельник, 5 апреля, снова будет заливать дождями все области Украины. На западе похолодает до 5-7 градусов. На юге, наоборот, будет очень тепло, 17-19 градусов. В остальных областях и Киеве +10.

Довольно холодный март заканчивается долгожданным весенним потеплением. А вот в следующем месяце будут температурные качели. Сайт "Сегодня" узнал, какой будет погода в апреле.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама