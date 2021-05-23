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Украину зальют дожди, но не всю: какой будет погода 24 мая

23 мая, 19:12

Виктория Барановская Виктория Барановская

В Киеве грозу прогнозируют лишь в первой половине дня, затем погода наладится, но в столице незначительно похолодает

Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Фото: REUTERS/Andrew Kelly

В понедельник, 24 мая, в Украине прогнозируют дожди, местами даже грозы.

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Об этом сообщает Наталья Диденко.

Сильные дожди будут заливать западные, северные и центральные области. Но уже днем осадки сместятся и останутся преимущественно на северо-востоке – Сумской, Полтавской и даже Харьковской областях.

Однако, в северных и центральных областях днем похолодает до +15 +19 градусов. На остальной территории Украины +17 +22 градуса, на востоке до 24 градусов.

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В Киеве в этот день ожидается сильный дождь, возможна гроза. Но во второй половине дня осадки прекратятся. Будет дуть сильный ветер. Днем в столице около +17, +18 градусов.

На следующий день, 25 мая, по словам Диденко, в Украине будет солнечно и тепло.

Ранее мы сообщали, что в ближайшие дни в Украине будет по-летнему тепло, однако некоторые регионы зальет дождями.

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