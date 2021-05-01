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Украину зальют дожди, но не всю: кому повезет с погодой на Пасху

1 мая, 11:02

Виктория Барановская Виктория Барановская

В Укргидрометцентре опубликовали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни – где будет тепло, а где дожди – карта

На Пасху, 2 мая, в большинстве областей Украины прогнозируют грозы, но при этом в стране сохранится теплая весенняя погода.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Солнечно и без осадков будет только в Донецке, Запорожье, Херсоне и Симферополе, на остальной территории – ливни и грозы.

На востоке страны температура воздуха составит от 20 до 22 градусов тепла, а на севере столбики термометров покажут от 19 до 22 градусов с отметкой плюс.

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В западных областях температура воздуха установится на уровне от 19 до 22 градусов выше нуля. На юге страны температура воздуха будет в пределах от 20 до 23 градусов тепла.

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Ранее мы сообщали, что в конце апреля весенняя метель накрыла Киевскую область. Погода не перестает удивлять украинцев своей изменчивостью.

Также напомним, сайт "Сегодня" выяснил, какая погода ожидает Украину в мае и когда наконец порадуемся настоящему теплу.

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