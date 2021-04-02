Украину зальют дожди: синоптик дала "мокрый" прогноз на выходные

Недолго мы наслаждались солнцем и 20-градусным теплом – в Украине снова похолодает

Непогода вернулась в Украину. На выходных дождей станет больше, но температура воздуха останется достаточно высокой – в районе 10 градусов тепла.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Суббота

В течение дня максимальная температура воздуха составит 6-11 градусов, на юге и местами в центральных областях – 10-13 тепла.

В Киеве днем 6-10 градусов, а вот ночью будет всего 0-3 тепла.

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Дожди пройдут в восточной части и местами в западных областях, в Карпатах – с мокрым снегом. На остальной территории существенные осадки маловероятны.

Воскресенье

Уже ночью столбики термометров могут иногда опускаться до 0-2 градусов мороза (карта).

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Днем в большинстве областей 6-12 градусов.

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В столице и окрестностях ночью температура может опуститься до 0-2 мороза. Днем 7-9 тепла.

Осадков станет больше: на западе ожидается дождь и мокрый снег, в большинстве областей Украины – местами небольшой дождь.

А вот ночью и утром 4 апреля на юге, днем ​​на юго-востоке – Запорожье, Донецкая область – возможны сильные ливни.

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