Украину зальют мощные ливни. Где погода не порадует украинцев (карта)

Погода в Украине будет дождливой, коллаж: "Сегодня"

В Украине в ближайшие дни погода будет переменчивой. Некоторые регионы зальют мощные ливни, а другие, наоборот, ждут жаркие дни.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В понедельник, 12 июля, почти все регионы Украины зальет дождями, только на западе страны осадков синоптики не прогнозируют. При этом днем температура будет колебаться в пределах 30-32 градусов, а ночью ожидается от 16 до 18 градусов тепла. На севере страны жителей предупреждают о непогоде, и хотя температура будет высокой, ливни никуда не уйдут.

На востоке страны днем температура будет колебаться в пределах 31-33 градусов, а ночью ожидается от 19 до 21 градусов тепла.

Южные регионы зальют ливни. Днем столбики термометров покажут от 30 до 32 градусов, а ночью жара спадет до отметки +21.

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Во вторник, 13 июля ситуация с погодой немного поменяется. На западе днем столбики термометров покажут до 33 градусов тепла, а ночью ожидается до +19. При этом в большинстве регионов будут ливни с грозами. На севере страны будет также – температура не будет превышать +33 градуса.

В восточных регионах осадков не ожидается. При этом днем температура будет колебаться в пределах 31-33 градусов, а ночью – 16-18. На юге страны синоптики прогнозируют ливни с грозами. Днем температура ожидается на уровне 27-29 градусов, а ночью столбики термометров покажут до +19.

В среду, 14 июля, осадков в Украине не ожидается. Во всех регионах страны температура будет достигать отметки +33 днем, а ночью средняя температура будет колебаться в пределах 17-19 градусов тепла.

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