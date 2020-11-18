Украину заполонил "паленый алкоголь". 10 фактов, указывающих на подделку

Эксперты рассказали, на что именно обращать внимание при выборе алкоголя

В преддверии новогодних праздников Госфискальная служба Украины прогнозирует рост продаж поддельного алкоголя. А за неполный 2020 год количество изъятого суррогата намного больше, чем за такой же период 2019-го.

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Как отличить подделку от настоящего напитка, выяснял сайт "Сегодня".

По словам независимого эксперта рынка алкогольных напитков Игоря Товкача, нет 100%-ной гарантии, что поддельный алкоголь не может попасть на полки крупных торговых сетей.

"Понимая, насколько огромен этот рынок, я бы не отсеивал вероятности того, что поддельный алкоголь может появиться в крупных сетях. Сейчас настолько хорошо изготавливают подделки, что отличить такой алкоголь от настоящего непросто", – говорит Товкач.

Как отличить

Ряд экспертов говорят, что все же есть простейшие способы определить еще до покупки. Особенно это касается дорогостоящего алкоголя.

Чтобы защитить себя от покупки поддельной алкогольной продукции, потребителям необходимо обращать внимание на такие ключевые аспекты, как марка акцизного налога, закупорка, этикетка и тара, в которую разлит алкоголь.

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Вот 10 фактов, которые указывают на то, что перед вами фальсификат:

Акцизная марка с простой лентой из фольги вместо голограммы и не имеет никакого оптического эффекта. Этикетка приклеена неровно, печатный текст на этикетке выглядит блеклым, этикетка изготовлена из некачественной бумаги или иного материала. Пробка на бутылке со следами "сдавливания" или неровными краями. Обязательно должен быть указан завод-производитель и его реквизиты. Если такой надписи нет, то и предприятия, возможно, тоже. На лицевой стороне всегда есть дата розлива, название и адрес фирмы-производителя, номер лицензии, знак сертификации. Если этого нет – это "паленка". При переворачивании бутылки вверх дном имеется протекания жидкости, которая содержится в ней. Цифровое изображение даты розлива на боковых поверхностях закупорки нанесено неравномерно, сплошными штрихами. Неравномерное расположение красителя, едва заметный матовый ненасыщенный черный цвет. Неровное расстояние по вертикали и по горизонтали между знакам. Отдельные цифровые изображения частично размыты, что не позволяет прочитать содержание.

От покупки алкоголя с вышеуказанными признаками фальсификации эксперты советуют отказаться.

Впрочем, некоторые из производителей суррогата разливают свое спиртное уже далеко не в кустарных условиях и по внешним признакам отличить подделку от настоящего алкоголя порой очень сложно.

"Могу также посоветовать не покупать тот алкоголь, цена которого отличается на 50% и более от такого же, но который продается в официальных сетях", – говорит эксперт Максим Несмиянов.

Сколько в Украине контрафактного алкоголя

С января по октябрь 2020 года из незаконного оборота налоговики изъяли 5,7 млн литров алкогольных напитков на сумму 337,1 млн грн. Для сравнения – за такой же период прошлого года налоговики изъяли 960 тыс. литров.

Сколько на самом деле в стране поддельного спиртного, где его продают и как вовремя отличить настоящий от "паленки" – рассказал независимый эксперт рынка алкогольных напитков Игорь Товкач.

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По его словам, пока что статистики на этот год нету. Но статистика по состоянию на 2019 год – тоже не радует. Процент фальсификата можно оценить на уровне 53%.

То есть фактически каждая вторая бутылка алкоголя, проданная в Украине, – контрафакт или фальсификат.

И вряд ли, судя по данным, эта цифра в процентном соотношении будет меньше, чем в прошлом году.

"Почему так много? Бутылка поддельной водки стоит порядка 20 гривен, а бутылка легального алкоголя – минимально около 90 гривен. То есть разница порядка 70 гривен. А приобрести нелегальный алкоголь довольно легко. Украинцы употребляют алкоголь безответственно. В краткий срок и много крепкого. По этой причине в среднем около 10 человек ежедневно умирают от отравления алкоголем. И из-за того, что он некачественный, и из-за его передозировки", – говорит Товкач.

Напомним, в Канаде группа ученых создала прибор, помогающий быстро протрезветь.

Ранее сообщалось, что в Эмиратах существенно смягчили правила употребления алкоголя.

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