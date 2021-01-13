Практически во всех областях будет держаться минусовая температура

В Украине сегодня, 13 января, будет холодно, осадки в виде снега ожидаются во всех областях.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, на востоке страны температура воздуха составит от минус 3 до 1 градуса тепла, а на севере столбики термометров покажут от минус 4 до минус 1 градуса.

В западных областях температура воздуха установится на уровне от минус 2 до 1 градуса выше нуля.

На юге страны температура воздуха также будет в пределах от минус 1 до 1 градуса тепла.

Реклама В тренде Украину засыплет снегом: прогноз погоды на 13 января (карта)

Ранее мы сообщали, что в Украину идут снегопады и сильные морозы. Радоваться теплу уже недолго. На этой неделе метели и похолодание будут по всей стране. Сегодня – снег с дождем в Одесской области, в середине недели – будет на Закарпатье, в Карпатах, в Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областях.

После того, как Новый год в Украине прошел без снега и морозов, мы узнавали, какая украинцев ждет погода этой зимой и в целом до конца года. Читайте об этом подробнее в материале "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".

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