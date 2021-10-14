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Украину завтра накроет непогода: где пройдут дожди (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
14 октября, 17:30
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Синоптики пишут, что будет дождливо, но в отдельных регионах
Дождь будет идти целый день / Коллаж "Сегодня"
Дождь будет идти целый день / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 15 октября, в Украине будет пасмурная погода, в некоторых регионах пройдут дожди. Ночью синоптики обещают заморозки.

Об этом сообщает Укргидромицентр.

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Запад

Тут погода будет от 12 до 15 градусов тепла. Будет пасмурно, но без осадков. Ночью синоптики прогнозируют заморозки. Столбики термометров покажут от -3 до 2 градусов.

Восток

Максимальная температура днем 15 градусов тепла. Также будет пасмурно, но без осадков. Ночью погода будет колебаться от 1 до 4 градусов выше нуля.

Север

В этих регионах температура воздуха будет от 11 до 14 тепла. Облака накроют города. Дождей не будет. Ночью максимальная температура +4.

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Юг

В этих регионах будет +12-15 градусов. Днем в городах будет дождливо и ветрено. Ночью здесь будет теплее всего. Максимум температура на юге ночью 9 градусов тепла.

Центр

В центральных областях погода не поменяется. 12-14 днем и 1-4 градусов тепла ночью. Облачно, но осадков и ветра синоптики не обещают.

Карта Украины с погодой на 15 октября. Скрин с сайта Укргидромицентр
Карта Украины с погодой на 15 октября. Скрин с сайта Укргидромицентр

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Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.

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