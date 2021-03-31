Нет вакцины – изоляция? Когда введут "ковидный паспорт" и к чему готовиться украинцам

Когда мир начнет возвращаться к нормальной жизни, Украина будет сидеть на карантине

В мире продолжают обсуждать идею документального подтверждения COVID-вакцинации. Так называемые "ковид-паспорта" должны упростить поездки в другие страны. И пока что это самый вероятный сценарий развития событий.

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Когда введут документы вакцинации и чем это может обернуться для украинцев – читайте в материале "Сегодня".

Паспорт вакцинации – новый безвиз?

В конце марта Европейская комиссия представила проект сертификата здоровья. Этот документ будет содержать следующие данные:

дату рождения;

номер паспорта, заверенный QR-кодом;

тип вакцины, если человек делал прививки от COVID-19;

болел ли человек коронавирусом;

наличие или отсутствие антител.

Сертификат можно будет загрузить на смартфон или напечатать в бумажной версии. Его введение запланировано на 15 июня.

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Теперь за соответствующий проект должны проголосовать члены Евросоюза. Однако можно с уверенностью сказать, что паспорт вакцинации поддержат – особенно, страны, экономика которых зависит от туризма.

Украинцы тоже получат паспорта вакцинации?

Вероятно, да. Однако пока непонятно, когда в нашей стране появятся подобные документы.

"Нам тоже необходимо разработать свою систему соответствующей "паспортизации", а также для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо охватить 70% взрослого населения прививками против COVID-19", – недавно заявил президент Владимир Зеленский.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Кабмин находится на финальной стадии разработки паспорта вакцинации. Такой документ смогут получить украинцы, которые получат обе дозы прививки от коронавируса.

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"В нем должна содержаться информация, когда человек вакцинирован, срок действия вакцины согласно инструкции. Мы предусмотрим, чтобы документ был максимально удобным... Понятно, что мы начнем введение паспортов, когда будет вакцинировано большее количество человек", – рассказал он.

А пока вакцинированных украинцев будут вносить в специальную электронную базу, чтобы потом врачи могли выдать справку о прививках.

Украинцев ждет изоляция?

Эксперты подчеркивают, что вакцинация в Украине идет слишком медленно. С 24 февраля прививку получили 0,48% населения, а полную вакцинацию прошли всего два человека.

Иммиграционный юрист и визовый эксперт Ирина Слюсаренко считает, что в мае, когда весь мир начнет возвращается к нормальной жизни, Украина будет сидеть на карантине.

"В Украине многие считают, что данный документ легко подделать или просто купить себе справку о вакцинации. Но в мире прекрасно видят нашу статистику и к нашим документам будут относиться особенно осторожно. Например, 29 марта Польша объявила, что все приехавшие из Украины должны пойти на самоизоляцию на 14 дней или сдать польский тест", – отметила она.

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Многие скажут, что это не проблема – путешествовать можно в Турцию или Египет, но не единим туризмом живет Украина.

"Ежегодно более 4,5 млн человек ездят в Европу на работу. Бизнес также активно путешествовал – посещал выставки, семинары, бизнес встречи, что помогало развитию и налаживанию международных контактов", – считает Слюсаренко.

Кроме того, введение безвиза привело к нам лоукосты и дало возможность путешествовать в страны ЕС за 10-15 евро. Но если спроса на билеты не будет, то авиакомпании просто уйдут, считает эксперт.

"Украине срочно нужны вакцины, ведь это не только остановить эпидемию, но и поможет вернутся к нормальной жизни", – добавила юрист.

Напомним, Украина все стремительнее приближается к полному локдауну – Минздрав снова расширил список регионов красной зоны. Какие области закрылись на жесткий карантин и что там запрещено – читайте в материале "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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