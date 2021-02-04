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  1. Последние новости Украины

Украину ждет лютый мороз: где и когда похолодает до -21

4 февраля, 17:01

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинцам нужно приготовиться к сильным холодам – возвращается настоящая зима

Выходные в Украине будут очень холодными, особенно не повезет жителям северных областей в воскресенье – там ударит ночной мороз в 20 градусов. Об этом свидетельствует карта Укргидрометцентра.

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В пятницу только начнет холодать и днем будет 3-5 градусов мороза, а вот на выходных холод усилится. Особенно приморозит в воскресенье. Где будет холоднее всего 7 февраля:

  • Сумская область: 19-21 мороза ночью, 11-13 днем.
  • Черниговская область: 18-20 ночью, 10-12 днем.
  • Житомирская область и Киев: 14-16 ночью, 10-12 днем.
  • Харьковская область: 12-14 ночью, 5-7 днем.

В остальных центральных областях 8-10 градусов мороза днем и 11-13 ночью. Снег синоптики обещают в центре, на западе и севере.

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Как сообщали новости "Сегодня", морозы продлятся несколько дней, а с 9 февраля придет резкое потепление до +10. Вот только повезет с теплом не всем украинцам.

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Тем временем харьковский сурок Тимка дал прогноз прихода весны. Мохнатый "синоптик" пообещал, что тепло – не за горами.

Видео: Сегодня

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погода прогноз погоды морозы

Источник: Сегодня

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