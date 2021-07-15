Украину ждет новый локдаун этой осенью? Что говорят в Минздраве

Глава Минздрава призывает старшее население вакцинироваться, чтобы этого не случилось

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко не исключает жесткий карантин этой осенью. Коллаж: "Сегодня"

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключает, что в Украине осенью могут ввести локдаун. При этом власти делают все, чтобы этого не случилось.

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Об этом Виктор Ляшко рассказал в интервью "РБК Украина".

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"Мы не исключаем этого. Но сегодня у нас есть возможность сделать все и мы это делаем, чтобы локдауна не было. И это не только соблюдение противоэпидемических норм. Это и обращение к своим старшим родственникам – родителям, дедушкам, бабушкам – чтобы они пошли и приоритетно сделали прививку", – сказал он.

По словам Ляшко, если хотя бы 80% населения старше 60 лет будет вакцинировано, то потенциальный рост количества случаев для нашей системы здравоохранения будет некритичным.

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Глава Минздрава объяснил, что локдаун вводят прежде всего для самых уязвимых групп населения, то есть, пожилых людей. А если они будут вакцинированы, "мы можем больше смотреть в сторону экономики, чтобы она работала".

Напомним, ранее Ляшко рассказал, что Украина получит еще 9 млн доз вакцин Moderna от COVID-19.

Тем временем Украина приближается к новому рекорду по вакцинации.

Также в стране зарегистрировали четвертую вакцину против коронавируса:

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