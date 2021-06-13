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Украину ждут погодные качели: где похолодает до +5 и кому повезет с летним теплом

13 июня 2021 13:07

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В понедельник над югом Украины будет куражиться циклон, а запад страны от дождей прикроет антициклон Yona

Дожди снова накроют почти всю Украину. В понедельник, 14 июня, меньше осадков будет разве что на западе страны. А вот на востоке потеплеет до +27.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, завтра над южной частью Украины будет циклон (карта), атмосферные фронты которого снова организуют кратковременные грозовые дожди.

Меньшая вероятность осадков благодаря антициклону Yona будет завтра разве что на Волыни, в Ровенской, Львовской областях и в Приазовье.

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Самой холодной окажется западная часть Украины. В течение дня 14-19 градусов, в Карпатах 11-15, на высокогорье местами 5-8 тепла.

В северных и центральных областях Украины ожидается 19-24 градуса.

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На юге тоже будет свежо, 18-20 градусов. Только в Запорожье до +25.

На востоке Украины будет теплее всего, 22-27 градусов.

В Киеве 14 июня температура воздуха обещает быть комфортной, в течение дня 20-23 градуса. Будут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром.

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Как сообщали новости "Сегодня", в субботу в Одессе ливень затопил город. Ливневки не справились с такой нагрузкой, из-за чего затопило несколько центральных улиц в центре города. Среди них Балковская, Среднефонтанская, Приморская и Мельницкая. Автомобили практически тонули в лужах, а на Среднефонтанской текли потоки воды.

Недавно в Днепре улицы превратились в реки, в маршрутках протекали крыши. Непогода натворила немало бед в городе, автомобили с трудом передвигались из-за глубоких луж, а горожане устроили развлечения на воде.

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