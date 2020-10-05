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Украли более трех миллионов гривен: на границе задержали преступную группу (фото и видео)

5 октября, 13:24

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Злоумышленники взламывали банкоматы в разных областях

Полицейские задержали группу иностранцев за кражу более трех миллионов гривен из банкоматов. Поймали злоумышленников в Одесской области, когда они пытались пересечь границу.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

Правоохранители установили, что в состав преступной группы входили пять иностранцев. Мужчины обокрали банкоматы в Одесской, Черкасской, Ровенской, Черниговской, Житомирской и Полтавской областях.

По данным пресс-службы, злоумышленники выбирали удаленные населенные пункты и объекты, где были установлены банкоматы. Сначала они выясняли расписание работы учреждений, информацию об охране, сигнализации и составляли план действий. Все преступления совершали ночью: взламывали защитные двери и решетки банкомата, вынимали кассеты с деньгами и исчезали.

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Задерживали похитителей с помощью спецназовцев КОРДа и пограничников, когда преступники пытались пересечь украинскую границу.

Следователи уже открыли уголовное производство по ч. 5 статьи 185 "Кража". Задержанным грозит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Им избрали меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения по 650 тыс. гривен залога.

Напомним, ранее в Киеве неизвестные попытались обокрасть банкомат: взорвали двери в отделение банка, но не смогли извлечь кассеты с деньгами.

А в Запорожье банкомат взорвали воздушными шариками. Взрыв прогремел в отделении банка.

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