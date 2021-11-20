Украли личные фото, унижали и шантажировали. Солдата ВСУ затравили за то, что он гей

23-летнего солдата начали унижать сослуживцы, когда узнали о его сексуальной ориентации. Вскоре оказалось, что это не единичный случай

В ВСУ вспыхнул скандал из-за травли солдата / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожской области солдаты контрактной службы травят сослуживца Влада Матвеева за то, что он гей. Парни украли личные фотографии с телефона солдата, после чего начали шантажировать его и угрожать расправой.

Сайт "Сегодня" узнал все подробности инцидента.

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Влад – 23-летний военный, который уже 2,5 года служит по контракту в ВСУ в Одесской области. Четыре месяца назад его отправили на боевое дежурство в Запорожскую область, где и произошел инцидент. Парень написал рапорт и рассказал об угрозах, но помощи от руководства не было.

Влад Матвеев более 2 лет служит по контракту в ВСУ. Фото: Zmina

Попросили телефон для звонка, но украли фото

Как рассказал "Сегодня" глава ОО "Украинские военные ЛГБТ за равные права" Виктор Пилипенко, инцидент произошел 14 ноября. Один из сослуживцев попросил у него телефон, чтобы позвонить родным.

Однако вскоре Влада позвали в комнату, где были еще шесть солдат. Они показали фото с его телефона, украденные скриншоты переписок, из которых было понятно, что он – гей.

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"Его закрыли фактически в комнате, угрожали, мол "ты же знаешь, что делают с п*дорами в армии" и так далее", - сказал Виктор Пилипенко.

Требовали "поляну" за молчание

Чтобы потянуть время и солдаты его отпустили, Влад предложил солдатам "накрыть им поляну". Сослуживцы составили ему целый список продуктов. ,После этого пострадавший обратился к начальству и написал рапорт со всеми жалобами.

Рапорт Влада Матфеева. Источник: сайт "Сегодня"

"Когда об этом узнал начальник штаба, то он приказал забрать у срочников все телефоны, потому что там находился компромат на меня. Командир батареи так и сделал, но как только начальник штаба уехал, отдал телефоны обратно. После этого шестеро срочников из моей батареи назвали меня п*дором на вечерней проверке перед всем дивизионом, а на следующий день – на утреннем строении", – говорил Влад в комментарии zmina.info.

Скандал дошел до министра

Уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова заявила, что уже знает о травли в военной части. Она отметила, что согласно статьям 3, 68 Конституции Украины человек, ее жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине высшей социальной ценностью. А действия командира и сослуживцев пострадавшего нарушают закон.

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Денисова обратилась к министру обороны Украины с просьбой взять под личный контроль служебное расследование по инцидента.