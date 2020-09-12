Украли на растаможке евроблях 100 миллионов: СБУ накрыла мошенников в погонах

На Полесье спецслужба провела задержания «схемщиков» на таможне

Служба безопасности Украины продолжает разоблачать нечистых на руку чиновников. После того, как спецслужба задержала злоумышленников,оформлявших загранпаспорта на боевиков "ДНР", она уличила должностных лиц Полесской таможни Гостаможслужбы в создании коррупционной схемы при растаможивании автомобилей, сообщает пресс-служба СБУ.

Реклама

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что фигуранты организовали таможенное оформление транспортных средств со значительным занижением стоимости авто. По предварительным оценкам, противоправная деятельность таможенников нанесла ущерб государству в 103 млн грн.

Сотрудники СБУ провели 23 обыска на таможенных постах "Луцк", "Ровно", "Дубно", "Сарны" Полесской таможни и местах жительства фигурантов дела. Правоохранители изъяли хозяйственную документацию, номерные знаки автотранспортных средств, таможенные и коммерческие документы, средства связи, компьютерную технику, подтверждающие незаконные сделки при таможенном оформлении автомобилей и нанесенный госбюджету ущерб.

В тренде Сертификат на проживание в украинской тюрьме: где чаще всего покупают

Видео: СБУ

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Ее нормы предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Реклама

Напомним, на дняхСБУ задержала в Киеве одного из главарей ИГИЛ.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама