Украли на растаможке евроблях 100 миллионов: СБУ накрыла мошенников в погонах

Служба безопасности Украины продолжает разоблачать нечистых на руку чиновников. После того, как спецслужба задержала злоумышленников,оформлявших загранпаспорта на боевиков "ДНР", она уличила должностных лиц Полесской таможни Гостаможслужбы в создании коррупционной схемы при растаможивании автомобилей, сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники и следователи спецслужбы установили, что фигуранты организовали таможенное оформление транспортных средств со значительным занижением стоимости авто. По предварительным оценкам, противоправная деятельность таможенников нанесла ущерб государству в 103 млн грн.
Сотрудники СБУ провели 23 обыска на таможенных постах "Луцк", "Ровно", "Дубно", "Сарны" Полесской таможни и местах жительства фигурантов дела. Правоохранители изъяли хозяйственную документацию, номерные знаки автотранспортных средств, таможенные и коммерческие документы, средства связи, компьютерную технику, подтверждающие незаконные сделки при таможенном оформлении автомобилей и нанесенный госбюджету ущерб.
Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Ее нормы предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, на дняхСБУ задержала в Киеве одного из главарей ИГИЛ.
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