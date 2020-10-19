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УкрАВТО интригует новым автобрендом в дистрибьюторском портфеле – название озвучат в декабре

19 октября, 18:17

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Речь идет о качественных автомобилях средней ценовой категории известного азиатского производителя

Корпорация УкрАВТО заинтриговала автомобильную общественность информацией о старте продаж нового автомобильного бренда. Имя новинки пока не разглашают, но обещают, что дилерская сеть будет соответствовать высоким стандартами качества обслуживания. Как стало известно, речь идет о качественных автомобилях средней ценовой категории известного азиатского производителя.

"Наша уверенность в успехе нового проекта подкреплена уже существующим положительным опытом эксплуатации автомобилей этого бренда тысячами владельцев в Украине. Вскоре мы сообщим подробности и объявим конкурс на дилерство для формирования сервисно-сбытовой сети, покрывающей всю Украину", – отметил заместитель председателя правления корпорации УкрАВТО Вахтанг Васадзе.

В компании уверены, что благодаря широкой сети собственных сервисных центров по всей территории Украины, им удастся вывести популярность марки на новый уровень. Официальная информация о партнерстве будет озвучена в декабре 2020 года.

УкрАВТО – крупнейший отечественный производитель автомобилей, владеющий мощностями для полного цикла производства; официальный импортер и дистрибьютор автомобилей более чем 15 брендов; поставщик сервисных услуг и производитель запасных частей и аксессуаров с самой большой собственной сетью сервисных и дилерских центров в Украине.

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