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Укргидрометцентр сообщил, в каких областях 30-градусная жара отступит

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2 июля, 06:19
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В некоторых областях ожидаются дожди с грозами
Синоптики предупредили украинсцев о погодных сюрпризах
Синоптики предупредили украинсцев о погодных сюрпризах / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

Синоптики Укргидрометцентра дали прогноз погоды в Украине на 2 июля. В западных областях страны ожидаются дожди с грозами. На остальной территории Украины будет жарко, столбики термометров дойдут до 30-градусной отметки, кроме восточных и северных областей. В Киеве сегодня днем также обещают 30-градусную жару.

Какой будет погода в регионах и Киеве сегодня, 2 июля, рассказали в Укргидрометцентре.

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В западных областях днем столбики термометров поднимутся выше 30 градусов, во Львовской и Ивано-Франковской областях 26-28. Синоптики обещают дожди с грозами, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

На юге дневная температура приблизится к 30-градусной отметке. Ожидается ясная погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

/ Фото: Укргидрометцентр

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В центральных областях в субботу будет ясно, без осадков, днем 26-28 градусов. В Черкасской и Кропивницкой областях 29-31. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Сумской и Черниговской областях днем ожидается 26-28 градусов, солнечно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В восточных областях 2 июля будет умеренно тепло, без осадков. Температура в Харьковской, Донецкой и Луганской областях 23-25 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

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В Киеве в субботу Укргидрометцентр прогнозирует жаркую погоду. Дневная температура 29-31. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Прогноз народного синоптика

Народный синоптик Владимир Деркач ранее давал прогноз на все лето. По его словам, в июне должна была быть умеренно жаркая погода. На июль он прогнозировал сильные осадки. В августе же синоптик прогнозирует типично летнюю погоду.

"Лето 2022 года сохранит тенденцию глобального потепления, но, на мой взгляд, в этом году оно не наберет больших оборотов, а будто остановится на этом пике, которого достигло в прошлые годы", — сказал Деркач.

Он отмечал, что этим летом будет наблюдаться резкое изменение погодных условий. Особенно это будет заметно в июле: ожидаются погодные явления от жары до мощных дождей и шквалов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям подробный прогноз на все четыре сезона 2022 года.

Также мы писали о том, кто подвержен метеозависимости и чем она опасна.

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