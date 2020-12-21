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"Укроборонпром" начал процесс корпоратизации

21 декабря, 17:00

Виталий Семченко Виталий Семченко

Гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев подписал приказ о начале корпоратизации оборонного концерна.

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Соответствующий документ был подписан сегодня во время брифинга.

"Сегодня я хочу подписать исторический для нашего концерна приказ о корпоратизации, о преобразовании концерна в холдинги, в эффективные системы, которые откроют возможность и для привлечения финансов, и для привлечения новых технологий и внедрение эффективной прозрачной системы корпоративного управления", – сказал Гусев.

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