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"Укроборонпром" вошел в ТОП-100 производителей оружия в мире

17 июля 2021 15:59

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В этом году в рейтинг вошли только те компании, у кого прибыль составила более 600 млн долларов

"Укроборонпром" вошел в ТОП-100 производителей. Коллаж "Сегодня"

"Укроборонпром" вошел в ТОП-100 производителей. Коллаж "Сегодня"

Госконцерн "Укроборонпром" по итогам 2020 года вернулся в рейтинг ТОП-100 мировых производителей оружия. Сейчас компания на 97-м месте.

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Такие данные опубликовал Defense News.

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В ТОП-100 оборонно-промышленных компаний попали те, что продали вооружения и военную технику на сумму более 600 млн долларов. "Укроборонпром" закончил 2020 год с общим доходом в 650 млн долл.

Украинская компания на 97-м месте. Скриншот

При этом ранее порог вхождения в рейтинг был значительно ниже: в 2019 – около 300 млн долларов, а в 2018 – около 100 млн долл.

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Эксперты прогнозируют, что в ТОП-2021 войдут оборонно-промышленные компании с совокупным доходом от продажи ВВТ около 1 млрд долл.

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Напомним, Украина и США запустят совместное производство штурмовых винтовок М4. Сборка винтовок будет осуществляться на мощностях ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева, которое входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

Ранее сообщалось, что предприятия ГК "Укроборонпром" в январе-апреле 2021-го увеличили объемы производства оружия и военной техники на 21% по сравнению с прошлым годом, а выпуск продукции военного назначения достиг 10,6 млрд грн.

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