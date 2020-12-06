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"Укрпочта" предупредила об опасных рассылках – новая ловушка от мошенников

6 декабря, 14:59

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Клиенты компании получили имейл от мошенников

От имени "Укрпочты" начали действовать мошенники. Некоторые клиенты получили имейл с требованием оплатить 2,15% таможенной стоимости товара на международное отправление.

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Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Появилась неприятная информация о мошеннических действиях от имени "Укрпочты". Часть клиентов получила имейл-рассылку с требованием оплатить 2:15 пошлины (2,15% таможенной стоимости товара. – Ред.) на международное отправление. "Укрпочта" не делает подобных рассылок и не просит оставлять данные ваших банковских карточек", – говорится в сообщении.

"Укрпочта" предупредила, что не имеет отношения к мошенническим письмам.

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Компания настоятельно рекомендует удалить такое письмо и не отвечать мошенникам. Сейчас выясняются все обстоятельства этого мошенничества.

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Также мы писали, что мошенники выдают себя за инспекторов Гоструда и вымогают деньги у предпринимателей.

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