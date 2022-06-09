"Укрпочта" запустила голосование за эскиз марки "Доброго вечора, ми з України" (фото)

"Укрпошта" запустила голосование за эскиз к новой почтовой марки "Доброго вечора, ми з України". Об этом в своем Telegram-канале написал генеральный директор компании Игорь Смелянский и предложил варианты.
"Филателисты на месте? Сегодня стартует голосование за лучший эскиз к почтовой марке "Доброго вечора, ми з України!". Знаю, как вы этого ждали", – написал он.
Варианты эскизов
- ВСУ и Kalush;
- Мы за вами п…;
- Тракторные войска;
- Петух;
- Боевые гуси.
Голосование стартует сегодня и продлится до 15 июня. Оставить свой голос можно через "Дію" или на официальных страницах компании в соцсетях.
"Думаю, все желающие смогут присоединиться, буду напоминать время от времени. Проголосовать, не выходя из дома, можно в приложении "Дия" или в социальных сетях "Укрпошты" Facebook и Instagram. Результаты голосования сообщу 15 июня",- сказал он.
По его словам, это первая народная почтовая марка, тематику которой будут выбирать сами украинцы.
Смелянский также отметил, что им поступило 1500 эскизов.
Какие еще марки будут
- Укрпочта напечатает новую почтовую марку, посвященную уничтоженному российскими оккупантами самому большому в мире транспортному самолету Ан-225 "Мрия".
- Марка будет с рисунком 11-летней София Кравчук из Волынской области. Свой рисунок ребенок отправил на конкурс "Что для меня Украина?", который проводили еще до войны.
- Кроме того, в Украине напечатают марку с изображением Владимира Путина. Иллюстрацию к ней будут выбирать сами украинцы путем онлайн-голосования.
- Также мы рассказывали об ажиотаже вокруг первой серии марки "Русский корабль..." и писали, за сколько продали первую марку с кораблем.