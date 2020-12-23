"Укрпочту" оштрафовали на 1,5 млн за несвоевременную выплату пенсий

Пенсионный фонд Украины наложил штраф в размере около 1,5 миллиона гривен за несвоевременную выплату пенсий в селах Тернопольской области.

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Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в Facebook.

При этом Смелянский утверждает, что штраф компания получила за то, что выплатила пенсии раньше установленного срока.

"Пенсионный фонд Украины наложил на "Укрпочту" штраф почти 1,5 млн грн за то, что мы, внимание, на день раньше (из-за переноса выходных на День Независимости) выплатили пенсии в селах Тернопольской области", - написал он.

Согласно выложенным фото решения Пенсионного фонда, компанию обвинили в нарушении договора, так как дата выплаты пенсий не совпадала с датой в ведомостях.

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Смелянский отметил, что "Укрпочта" намерена обжаловать штраф в суде.

Напомним, в сентябре национальный почтовый оператор "Укрпочта" отправил 20% штатных сотрудников в принудительный отпуск, чтобы быстро заменять на рабочем месте тех работников, которые заболели COVID-19.

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