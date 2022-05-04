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Укртелеком вернул доступ к интернету в 85% населенных пунктов Херсонской области

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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4 мая, 15:11
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В 85% населённых пунктов Херсонской области, охваченных сетью Укртелекома, восстановили доступ к интернету
В Херсонской области возобновили доступ к интернету
В Херсонской области возобновили доступ к интернету / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за обстрелов российского агрессора в украинцев исчезает связь, в частности, доступ к интернету. Специалисты постоянно работают над тем, чтобы ремонтировать сети. На днях Укртелеком возобновил работу интернет-сети в Херсонской области.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Работа возобновлена почти во всех населенных пунктах, где есть сети Укртелекома

"В настоящее время интернет-услуги доступны в 85% населенных пунктов области, где есть сети оператора. В целом услуги интернет-доступа предоставляются в 87% населенных пунктов, подключенных к сетям Укртелекома, и доступны во всех областях, кроме Луганской", – говорится в сообщении.

Работу по восстановлению продолжают и в других областях. Уже завершены ремонтные работы на магистральной линии в Харьковской области. Также ремонты проводились в Закарпатье.

"Вчера ночью в Закарпатской области ракетный удар испытал инфраструктурный объект неподалеку от АТС Укртелекома, в результате чего произошло обесточивание оборудования оператора и потеря интернет-услуг для абонентов населенного пункта. Несмотря на высокую задымленность в здании из-за выбитых окон в АТС, начальнику участка удалось запустить дизельный генератор в течение часа и вернуть интернет-доступ для абонентов", – рассказали в Укртелекоме.

Укртелеком возобновил интернет-доступ в 90% населенных пунктов Киевской области

Как мы писали ранее, для восстановления инфраструктуры работают более 750 технологических площадок оператора, включая те, что были повреждены из-за активных боевых действий в регионе.

Все работы аварийные бригады координируют с пиротехническими подразделениями ГСЧС, проводящими разминирование освобожденных городов и сел. Ремонты производились в разных населенных пунктах:

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  • Буче;
  • Ирпене;
  • Гостомеле;
  • Макарове;
  • Иванкове и др.

В настоящее время интернет от Укртелекома доступен в 130 населенных пунктах, охваченных в Киевской области сетью оператора.

Мы также рассказывали, что в условиях военного положения украинцы могут воспользоваться мобильным интернетом бесплатно, и что Starlink Илона Маска также должен стать общедоступным в Украине.

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