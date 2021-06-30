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"Укрзализниця" покажет матч Украина-Англия прямо на вокзале: где и когда смотреть

30 июня 2021 12:59

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Компания позаботилась о том, чтобы и путешественники смогли посмотреть сверхважный матч Евро-2020

После вчерашней победы над шведами "Укрзализниця" организует показ футбольного матча между Украиной и Англией на Евро-2020 на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве – будет две локации.

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Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.

Футбол будет транслироваться 3 июля в 22:00.

"Фантастическая победа. Мы очень переживали и вдохновенно болели. Сборная Украины победила сборную Швеции и теперь сыграет в четвертьфинале Евро-2020 с Англию. Болельщики и "Укрзализныця" желают победы нашей команде. Ребята, вы справитесь. Место встречи не меняем: ждем путешественников и болельщиков 3 июля в 22:00. Онлайн-трансляцию будем проводить на Центральном и Южном железнодорожных вокзалах Киева", – говорится в сообщении.

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Трансляция матча Украина-Швеция. Фото: "Укрзализныця"

Напомним, 29 июня Украина победила Швецию 2:1 и вышла в четвертьфинал Евро, где нас уже ждет Англия. Как мы уже писали, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия даже угадал счет матча и заработал неплохие деньги.

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Тем временем, пока все украинцы радуются победе нашей сборной, в России отметились нелепым заявлением. Скандальный российский комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Украина обыграла Швецию благодаря русскому языку.

Все подробности в спецтеме Украина - в четвертьфинале Евро!

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