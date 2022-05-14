"Укрзализныця" оставляет только один эвакуационный поезд для выездов – Камышин

Остальные рейсы эвакуации отменяются из-за непопулярности

В "Укрзализныце" рассказали, откуда будет продолжаться эвакуация / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" отменяет эвакуационные поезда, кроме одного направления. Эвакуационные рейсы будут производиться только с Донбасса. Об этом сообщил на брифинге глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

"Мы заканчиваем эвакуационную программу. Мы продолжаем ее только с направления Донбасса. Все больше людей пользуются обычным сервисом "Укрзализныци". За вчера мы перевезли около 30 тысяч пассажиров, и всего 177 пассажиров эвакуационных рейсов. Это меньше, чем пол процента. При этом мы продолжаем предоставлять эвакуационный сервис там, где это необходимо, и будем делать это до тех пор, пока это будет нужно", — заявил он.

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В настоящее время на сайте "Укрзализныци" значится только один эвакуационный поезд Покровск – Днепр – Львов. Время его отправления — 16:30.

Люди возвращаются в Киев

По словам Камышина, большинство поездов, курсирующих из западных регионов Украины в Киев, заполнены более чем на 95%.

"Больше всего сейчас людей едет с запада в Киев. У нас почти все такие рейсы заполнены более чем на 95%. Мы посчитали, что ежедневно в Киев возвращается только по железной дороге не менее 11 тыс. человек", — рассказал Камышин.

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Он также подчеркнул, что возвращаются пассажиры из-за границы по железной дороге в Украину. Так, с 1 по 11 мая уже вернулось по железной дороге не менее 10 тыс. пассажиров из Европы.

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