"Укрзализныця" откроет продажу билетов в города "красной зоны"

Такое решение было принято по результатам заседания комиссии ТЭБ и ЧС

С полуночи понедельника, 26 октября, когда вступит в силу новое карантинное зонирование, "Укрзализныця" вернет в продажу билеты на поезда в города "красной зоны". Также решение было принято по результатам заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба перевозчика.

Реклама

Так, будет открыта продажа билетов с железнодорожных станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов-Пассажирский, Хмельницкий, Тернополь, Гречаны, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т. Шевченко, Сумы. Однако с 26 октября закроют продажу билетов со станции Подольск, поезда будут курсировать без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке.

Полный список поездов, на которые откроют продажу билетов:

№ 1/2 Константиновка – Ивано-Франковск;

№ 7/8 Киев – Черновцы;

Реклама

№ 12/11 Одесса – Львов;

№ 15/16 Харьков – Рахов;

№ 21/22 Харьков – Трускавец;

№ 41/42 Днепр – Трускавец;

№ 43/44 Ивано-Франковск – Киев;

Реклама

№ 45/46 Ужгород – Лисичанск;

№ 49/50 Киев – Трускавец;

№ 72/71 Запорожье – Киев;

№ 76/75 Кривой Рог – Киев;

№ 81/82 Киев – Ужгород;

Реклама

№ 84/83 Мариуполь – Киев;

№ 86/85 Львов – Новоалексеевка;

№ 88/87 Ковель – Новоалексеевка;

№ 98/97 Ковель – Киев;

№ 102/101 Киев – Херсон;

№ 108/107 Одесса – Ужгород;

№ 110/109 Львов – Херсон;

№ 116/115 Киев – Бердянск;

№ 118/117 Черновцы – Киев;

№ 122/121 Николаев – Киев;

№ 136/135 Одесса – Черновцы;

№ 217/218 Киев – Рахов;

№ 702/701 Львов – Черновцы;

№ 715/716 Киев – Львов;

№ 732/731 Киев – Запорожье;

№ 734/733 Киев – Покровск;

№ 738/737 Киев – Запорожье;

№ 739/740 Киев – Кривой Рог;

№ 743/744 Киев – Львов;

№ 749/750 Киев – Ивано-Франковск;

№ 766/765 Киев – Херсон;

№ 769/770 Киев – Каменец-Подольский;

№ 772/771 Хмельницкий – Киев;

№ 779/780 Сумы – Киев – Винница;

№ 782/781 Черкассы – Киев.

С 26 октября 2020 года будет закрыта продажа билетов со станции Подольск на следующие поезда:

№ 106/105 Киев – Одесса;

№ 108/107 Одесса – Ужгород;

№136 / 135 Одесса – Черновцы;

№ 146/145 Киев – Измаил;

№ 763/764 Киев – Одесса.

Напомним, "Укрзализныця" закрывала продажу билетов на указанные направления с 19 октября. Однако перевозчик был не согласен с тем, что есть такая необходимость – другие виды транспорта в ведомстве считают еще более опасными.

Реклама