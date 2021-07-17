Українська
$ 27,29
32,24
  1. Последние новости Украины

"Укрзализныця" получит более 50 млрд гривен: на что потратят

17 июля 2021 8:00

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

В течение трех лет планируют обновить пассажирские вагоны и упростить поездки в Европу

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на три направления

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на три направления / Фото: Flickr

Согласно принятой Верховной Радой бюджетной декларации, "Укрзализныця" в течение трех лет должна получить более 51 млрд гривен.

Реклама

По словам и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Ивана Юрика, выделенные деньги потратят на два основных направления:

  • обновление пассажирских вагонов и инфраструктуры (почти 50,6 млрд грн);
  • строительство евроколеи от Чопа до Ужгорода (645 млн грн).

"Такая поддержка убыточного пассажирского направления со стороны государства – это общемировая практика, которая дает железной дороге возможность развиваться и предоставлять качественные услуги по перевозке пассажиров. Более того, это поможет нам продолжить модернизацию компании и ее дальнейшее реформирование", – отмечает Юрик.

В тренде
Под Николаевом упал вертолет: есть погибшие
Под Николаевом упал Ми-2. Фото Меридиан-Авиа-Агро

Напомним, между станциями Вильча и Янов "Укрзализныця" закончила реконструкцию колеи. Колея объединяет зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции с основной железнодорожной сетью.

Ранее мы писали, что в Закарпатской области "Укрзализныця" планирует разобрать участок Иршава – Приборжавское легендарной Боржавской узкоколейки.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Когда уже в Украине спадет жара: синоптик назвала дату
Когда уже в Украине спадет жара: синоптик назвала дату "похолодания"Украина
Аваков отреагировал на свою отставку лишь двумя словами
Аваков отреагировал на свою отставку лишь двумя словамиУкраина
"Новая почта" добилась своего – гигантский штраф за посылку в 500 гривен отменилиБизнес
Борьба с
Борьба с "тенью" в разгаре: к кому придут с проверками в ближайшее времяБизнес
Монастырский назначен новым главой МВД: что известно о преемнике Авакова
Монастырский назначен новым главой МВД: что известно о преемнике АваковаУкраина
Аваков не пришел на работу, в МВД говорят –
Аваков не пришел на работу, в МВД говорят – "варит кашу"Украина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять