"Укрзализныця" получит более 50 млрд гривен: на что потратят

В течение трех лет планируют обновить пассажирские вагоны и упростить поездки в Европу

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на три направления / Фото: Flickr

Согласно принятой Верховной Радой бюджетной декларации, "Укрзализныця" в течение трех лет должна получить более 51 млрд гривен.

Реклама

По словам и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Ивана Юрика, выделенные деньги потратят на два основных направления:

обновление пассажирских вагонов и инфраструктуры (почти 50,6 млрд грн);

строительство евроколеи от Чопа до Ужгорода (645 млн грн).

"Такая поддержка убыточного пассажирского направления со стороны государства – это общемировая практика, которая дает железной дороге возможность развиваться и предоставлять качественные услуги по перевозке пассажиров. Более того, это поможет нам продолжить модернизацию компании и ее дальнейшее реформирование", – отмечает Юрик.

В тренде Под Николаевом упал вертолет: есть погибшие

Напомним, между станциями Вильча и Янов "Укрзализныця" закончила реконструкцию колеи. Колея объединяет зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции с основной железнодорожной сетью.

Ранее мы писали, что в Закарпатской области "Укрзализныця" планирует разобрать участок Иршава – Приборжавское легендарной Боржавской узкоколейки.