"Укрзализныця" получит более 50 млрд гривен: на что потратят

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на три направления / Фото: Flickr
Согласно принятой Верховной Радой бюджетной декларации, "Укрзализныця" в течение трех лет должна получить более 51 млрд гривен.
По словам и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Ивана Юрика, выделенные деньги потратят на два основных направления:
- обновление пассажирских вагонов и инфраструктуры (почти 50,6 млрд грн);
- строительство евроколеи от Чопа до Ужгорода (645 млн грн).
"Такая поддержка убыточного пассажирского направления со стороны государства – это общемировая практика, которая дает железной дороге возможность развиваться и предоставлять качественные услуги по перевозке пассажиров. Более того, это поможет нам продолжить модернизацию компании и ее дальнейшее реформирование", – отмечает Юрик.
Напомним, между станциями Вильча и Янов "Укрзализныця" закончила реконструкцию колеи. Колея объединяет зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции с основной железнодорожной сетью.
Ранее мы писали, что в Закарпатской области "Укрзализныця" планирует разобрать участок Иршава – Приборжавское легендарной Боржавской узкоколейки.