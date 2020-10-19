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"Укрзализныця" против карантина: перевозчик не согласен с отменой поездов

19 октября, 20:25

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Последствия остановки продаж железнодорожных билетов будут ужасны

Вопреки ухудшающейся эпидемиологической ситуации в Украине, где систематически фиксируют все новые рекорды заболеваемости коронавирусом, "Укрзализныця" выступила за максимальное сохранение железнодорожного движения.

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Об этом сообщили 19 октября в пресс-службе госпредприятия.

В "Укрзализныце" отметили, что ограничение пассажирского сообщения окажет негативное влияние на эпидемическую ситуацию в стране, потому что люди станут чаще пользоваться автотранспортом и маршрутками, в частности.

В компании утверждают: в поезде карантинные меры соблюдаются очень тщательно, но в альтернативных видах транспорта риск заразиться выше

Кроме того, это может ухудшить положение национальной экономики в целом и "Укрзализныци" в частности, из-за чего пострадают железнодорожники – выполнять социальные обязательства перед ними будет невозможно.

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Также правительство призвали учитывать опыт других европейских стран, которые, как правило, не ограничивают работу транспорта.

Напомним, что с 19 октября в Украине вступили в силу новые карантинные правила – целый ряд областных центров (Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий и Чернигов) оказался в "красном списке".

В связи с этим "Укрзализныця" приостанавила продажу билетов в пунктах,которых коснулись самые жесткие ограничения.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Укрзализныця железная дорога поезда карантин
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