"Укрзализныця" восстанавливает курсирование электропоездов на Донбассе: маршрут и график

Также компания запускает две дополнительные электрички Одесса – Белгород-Днестровский

"Укрзализныця" восстанавливает курсирования двух пригородных поездов в Донецкой и Луганской областях / Фото: коллаж "Сегодня"

Компания "Укрзализныця", которая построила пути в зону ЧАЭС, восстанавливает курсирование двух пригородных поездов в Донецкой и Луганской и назначает еще две пригородные электрички сообщением Одесса – Белгород-Днестровский.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

С 16 июля по маршруту будут курсировать две пары пригородных ускоренных поездов, которые свяжут Одессу с Белгород-Днестровским:

№ 7012/7011 Одесса – Белгород-Днестровский будет отправляться из Одессы в 9:59 и прибывать в Белгород-Днестровский в 11:46;

№ 7022/7021 Белгород-Днестровский – Одесса будет отправляться из Белгород-Днестровского в 12:45 и прибывать в Одессу в 14:38;

№ 7014/7013 Одесса – Белгород-Днестровский будет отправляться со станции Одесса-Главная в 15:14 и прибывать на конечную остановку в 17:05;

№ 7024/7023 Белгород-Днестровский – Одесса будет отправляться от станции Белгород-Днестровский в 18:01 и прибывать в Одессу в 19:55.

Время поездов в пути составляет от 1:47 до 1:54, что быстрее, чем в других пригородных поездах или автобусах.

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Также "Укрзализныця" восстанавливает следования двух пригородных поездов на Донбассе. Таким образом, с 19 июля будут курсировать электрички № 6107/6106 Волноваха – Мариуполь – Волноваха, а с 25 июля – поезд № 6443/6444 Сватово – Попасная – Сватово.

Электропоезд № 6107/6106 Волноваха – Мариуполь – Волноваха. С Волновахи будет отправляться в 11:25 и прибывать в Мариуполь в 13:19. Обратно из Мариуполя он будет отправляться в 14:40 и прибывать в Волноваху в 16:35. Этот поезд будет курсировать по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Электропоезд № 6443/6444 Сватово – Попасная – Сватово. Со станции Сватово он будет отправляться в 09:40 и прибывать в Попасную в 13:10. Обратно со станции Попасная он будет отправляться в 13:20 и на конечную станцию прибывает в 17:22. Он будет проходить через станции Кабанье, Кременное, Рубежное, Лисичанск.

Отметим, что с поезда № 6444 Попасная – Сватово можно осуществить пересадку на поезд № 138 "Максим Яровец". Им можно добраться до Харькова, Полтавы, Миргорода, Киева или Винницы.

Напомним, между станциями Вильча и Янов "Укрзализныця" закончила реконструкцию пути. Колея объединяет зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции с основной железнодорожной сетью.

Ранее мы писали, что в Закарпатской области "Укрзализныця" планирует разобрать участок Иршава – Приборжавское легендарной Боржавской узкоколейки.

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