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Укрзализныця возобновила поезд Одесса – Житомир: через какие станции проследует

14 июня 2021 19:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

Поезд будет курсировать с 1 июля – перевозчик увеличивает число рейсов в туристические центры из-за повышенного спроса среди украинцев

С 1 июля АО "Укрзализныця" наращивает число рейсов поездов до туристических центров нашего государства и запускает дополнительный ночной скорый поезд № 132/131 Одесса – Житомир через Винницу.

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Об этом сообщает пресс-служба.

"Поезд № 132/131 Одесса – Житомир будет отправляться из Житомира в 23:15, прибывать в Винницу в 2:12, а к морю, в Одессу, – в 9:29. Обратно, из Одессы, отправляться в 12:27, в Винницу прибывать в 19:25, и на конечной, в Житомире, поезд будет в 22:10. Предусмотрены остановки", – говорится в сообщении.

Этот поезд будет курсировать с 1 июля через день по нечетным числам. У него предусмотрены остановки на станциях Козятин, Рахни, Вапнярка, Подольск и другие.

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Напомним, в начале лета "Укрзализныця" назначила больше десятка "курортных" поездов, связавших морское побережье с удаленными уголками страны.

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Также напомним, что с 1 июля "Укрзализныця" продолжит в Чернигов маршруты поездов № 43/44 Ивано-Франковск – Киев и № 118/117 Черновцы – Киев. У поезда будет дополнительная остановка на большой узловой станции Нежин.

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