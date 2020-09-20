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"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов в городах, которые были в "красной зоне": список

20 сентября, 23:16

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса

В связи с изменением эпидемической ситуации в ряде городов Украины "Укрзализныця" с 21 сентября начинает продажу билетов на ряд поездов дальнего следования со станций, где ранее она была временно остановлена из-за введения "красной зоны" карантина. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

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В компании отмечают, что благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Ивано-Франковске, Коломые, Измаиле, Дубно, Тернополе, Черновцах, а также в населенных пунктах Новоселицкого и Ровенского районов – Новоселица и Клевань, возобновится посадка пассажиров на поезда:

  • №1/2 Ивано-Франковск – Константиновка,
  • №8/7 Черновцы – Киев,
  • №12/11 Одесса – Львов,
  • №15/16 Харьков – Рахов,
  • №21/22 Харьков – Трускавец,
  • №41/42 Днепр – Трускавец,
  • №43/44 Ивано-Франковск – Киев,
  • №45/46 Ужгород – Лисичанск,
  • №49/50 Киев – Трускавец,
  • №81/82 Киев – Ужгород,
  • №86/85 Львов – Новоалексеевка,
  • №98/97 Ковель – Киев,
  • №108/107 Одесса – Ужгород,
  • №110/109 Львов – Херсон,
  • №118/117 Черновцы – Киев,
  • №136/135 Одесса – Черновцы,
  • №145/146 Киев – Измаил,
  • №217/218 Киев – Рахов,
  • №702/701 Львов – Черновцы,
  • №715/716 Киев – Львов,
  • №743/744 Киев – Львов,
  • №749/750 Киев – Ивано-Франковск.

В "Укрзализныце" напоминают, что во время посадки в поезд и непосредственно в подвижном составе необходимо обязательно надевать защитную маску или респиратор и пользоваться другими средствами индивидуальной защиты, а также строго соблюдать все рекомендации Минздрава по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

В компании также отмечают, что все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса, а поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты и прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

Напомним, с 25 сентября "Укрзализныця" восстановит движение скоростного "Интерсити+" по маршруту Киев – Харьков.

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Мы также сообщали, что "Укрзализныця" запустила пилотный проект по охране пассажиров в поездах силами работников военизированной охраны компании.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Укрзализныця карантин коронавирус билеты на поезд красная зона
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