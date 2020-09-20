"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов в городах, которые были в "красной зоне": список

Все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса

В связи с изменением эпидемической ситуации в ряде городов Украины "Укрзализныця" с 21 сентября начинает продажу билетов на ряд поездов дальнего следования со станций, где ранее она была временно остановлена из-за введения "красной зоны" карантина. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Реклама

В компании отмечают, что благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Ивано-Франковске, Коломые, Измаиле, Дубно, Тернополе, Черновцах, а также в населенных пунктах Новоселицкого и Ровенского районов – Новоселица и Клевань, возобновится посадка пассажиров на поезда:

№1/2 Ивано-Франковск – Константиновка,

№8/7 Черновцы – Киев,

№12/11 Одесса – Львов,

№15/16 Харьков – Рахов,

№21/22 Харьков – Трускавец,

№41/42 Днепр – Трускавец,

№43/44 Ивано-Франковск – Киев,

№45/46 Ужгород – Лисичанск,

№49/50 Киев – Трускавец,

№81/82 Киев – Ужгород,

№86/85 Львов – Новоалексеевка,

№98/97 Ковель – Киев,

№108/107 Одесса – Ужгород,

№110/109 Львов – Херсон,

№118/117 Черновцы – Киев,

№136/135 Одесса – Черновцы,

№145/146 Киев – Измаил,

№217/218 Киев – Рахов,

№702/701 Львов – Черновцы,

№715/716 Киев – Львов,

№743/744 Киев – Львов,

№749/750 Киев – Ивано-Франковск.

В "Укрзализныце" напоминают, что во время посадки в поезд и непосредственно в подвижном составе необходимо обязательно надевать защитную маску или респиратор и пользоваться другими средствами индивидуальной защиты, а также строго соблюдать все рекомендации Минздрава по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

В компании также отмечают, что все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса, а поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты и прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

Напомним, с 25 сентября "Укрзализныця" восстановит движение скоростного "Интерсити+" по маршруту Киев – Харьков.

Реклама

Мы также сообщали, что "Укрзализныця" запустила пилотный проект по охране пассажиров в поездах силами работников военизированной охраны компании.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама