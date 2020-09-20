"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов в городах, которые были в "красной зоне": список

В связи с изменением эпидемической ситуации в ряде городов Украины "Укрзализныця" с 21 сентября начинает продажу билетов на ряд поездов дальнего следования со станций, где ранее она была временно остановлена из-за введения "красной зоны" карантина. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
В компании отмечают, что благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Ивано-Франковске, Коломые, Измаиле, Дубно, Тернополе, Черновцах, а также в населенных пунктах Новоселицкого и Ровенского районов – Новоселица и Клевань, возобновится посадка пассажиров на поезда:
- №1/2 Ивано-Франковск – Константиновка,
- №8/7 Черновцы – Киев,
- №12/11 Одесса – Львов,
- №15/16 Харьков – Рахов,
- №21/22 Харьков – Трускавец,
- №41/42 Днепр – Трускавец,
- №43/44 Ивано-Франковск – Киев,
- №45/46 Ужгород – Лисичанск,
- №49/50 Киев – Трускавец,
- №81/82 Киев – Ужгород,
- №86/85 Львов – Новоалексеевка,
- №98/97 Ковель – Киев,
- №108/107 Одесса – Ужгород,
- №110/109 Львов – Херсон,
- №118/117 Черновцы – Киев,
- №136/135 Одесса – Черновцы,
- №145/146 Киев – Измаил,
- №217/218 Киев – Рахов,
- №702/701 Львов – Черновцы,
- №715/716 Киев – Львов,
- №743/744 Киев – Львов,
- №749/750 Киев – Ивано-Франковск.
В "Укрзализныце" напоминают, что во время посадки в поезд и непосредственно в подвижном составе необходимо обязательно надевать защитную маску или респиратор и пользоваться другими средствами индивидуальной защиты, а также строго соблюдать все рекомендации Минздрава по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
В компании также отмечают, что все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса, а поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты и прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.
Напомним, с 25 сентября "Укрзализныця" восстановит движение скоростного "Интерсити+" по маршруту Киев – Харьков.
Мы также сообщали, что "Укрзализныця" запустила пилотный проект по охране пассажиров в поездах силами работников военизированной охраны компании.
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