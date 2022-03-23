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"Укрзализныця" временно останавливает продажу билетов онлайн из-за хакерской атаки

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23 марта, 23:21
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Пассажирские данные остались в безопасности, а также ситуация не отразится на движение поездов
Связаться с "Укрзализныцей" можно через социальные сети / Коллаж "Сегодня"
Связаться с "Укрзализныцей" можно через социальные сети / Коллаж "Сегодня"

Онлайн-сервисы по продаже билетов и телефония Укрзализныципока временно не работают. Все из-за массовой атаки на провайдеров связи. Однако на движение поездов это никак не отразится.

Об этом сообщает Укрзализныци.

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Детали

Пассажирские данные в безопасности, а на движение поездов ситуация не отразится. Связаться с "Укрзализныцей" можно через соцсети и по номерам:

  • Линия "Качество и сервис" – 044 465 33 44,
  • Линия "Железная помощь" – 044 465 03 87.

Платный проезд

Во время войны "Укрзализныця" является главным и надежным перевозчиком, вывозящим граждан из областей, где ведутся боевые действия, и доставляющим на восток страны гуманитарную помощь.

Эвакуационные поезда бесплатные, однако для проезда в другом направлении следует приобрести билеты. Платный проезд в компании вернули с 21 марта. Это касается рейсов как по Украине, так и за границу.

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