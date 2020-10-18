"Укрзализныця" закрывает продажу билетов с некоторых станций

"Укрзализныця" прекращает продажу билетов с отдельных железнодорожных станций.
Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Так, с полуночи 19 октября закрывается продажа железнодорожных билетов со станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Тернополь, Хмельницкий, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т. Шевченко.
Как отметили в пресс-службе УЗ, в случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее 1 часа после его отправления со станции, указанной в проездном документе, возврат платежей за такие проездные документы проводится в полном объеме в пунктах продажи или через электронные каналы связи в "личном кабинете пользователя".
Через эти станции поезда будут следовать без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в обычном порядке.
С 19 октября вступают в силу новые карантинные правила, и "Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов в пунктах,которых касаются жесткие ограничения.
Напомним, что на этой неделе Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина до 31 декабря и усилил противоэпидемические меры, обновив критерии для карантинных зон, в частности показатель для перехода в "красную зону".
Напомним, в странах ЕС могут ввести новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Страны разделят на "зеленую", "оранжевую", "красную" и "серую" зоны. Таким образом, гражданам ЕС хотят упростить пересечение границ и установить единую систему для всех стран Европы.
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