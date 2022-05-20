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"Укрзализныця" запускает новый поезд: куда можно будет доехать

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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20 мая, 15:54
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Двухгрупповой поезд соединит три города
Укрзализныця сообщила о новом поезде
Укрзализныця сообщила о новом поезде / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине запускают еще один поезд для жителей деоккупированных населенных пунктов на севере Украины. "Укрзализныця" сообщила, что назначает новый двухгрупповой поезд, который соединит Сумы и Чернигов с Ивано-Франковском. Это значит, что вагоны поезда из Сум в Чернигове будут прицепляться к поезду до Ивано-Франковска.

Поезд 259/260 – 258/257 Сумы, Чернигов – Ивано-Франковск будет отправляться из Сум по нечетным числам с 25 мая в 18:05, из Чернигова поезд будет отправляться с 27 мая в 20:25 и прибывать в Ивано-Франковск в 13:23.

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Из Ивано-Франковска поезд №259/260 – 258/257 будет отправляться по четным числам с 26 мая в 15:57 и прибывать в Чернигов в 10:25, в Сумы — в 12:26.

Билеты на поезд можно будет купить онлайн и в кассах вокзалов.

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Отмена эвакуационных поездов

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" отменяет эвакуационные поезда, кроме одного направления. Эвакуационные рейсы будут производиться только с Донбасса. Как сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин, это связано со снижением потребности в таких поездах.

На данный момент курсирует только один эвакуационный поезд в сутки для жителей Донбасса. Поезд №234/233 следует по маршруту Покровск — Днепр — Львов и отправляется ежедневно в 16:30.

Ранее мы писали:

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