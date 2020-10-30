Укутываемся теплее – циклон несет похолодание: прогноз погоды на выходные

В Украину уже пришли дожди и похолодание, а на выходных температура воздуха опустится еще ниже. В субботу местами ожидаются даже сильные дожди.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, переход от октября к ноябрю будет мокрым и холодным.

"На выходных циклон с юга приведет в большинстве областей Украины к дождям. В субботу на юго-востоке, в Приазовье, местами в Днепре с районами и в восточных областях возможны сильные дожди. В воскресенье в западной части Украины осадки прекратятся. 31 октября – 1 ноября будет холодно. Дневная температура воздуха снизится до 7-11 градусов, на юге и юго-востоке теплее, 10-14 градусов", – написала Диденко.

В Киев в ближайшие пару дней ноябрь принесет сырость, туманы, дожди и похолодание до 7 градусов тепла.

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Тем временем синоптики прогнозируют, что ноябрь, в отличие от двух предыдущих, наполовину летних месяцев, с первых дней покажет, что он месяц осенний – с холодными дождями, мокрым снегом и даже заморозками. Читайте подробней прогноз погоды на ноябрь.

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