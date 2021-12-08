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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Ультиматум Путину от Байдена и выходки боевиков на Донбассе — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
8 декабря, 06:00
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США могут укрепить восточный фланг НАТО, а российские наемники берут в плен мирных жителей
В случае эскалации в Украине США укрепят восточный фланг НАТО, а боевики на востоке взяли в плен учительницу/Коллаж: Сегодня
В случае эскалации в Украине США укрепят восточный фланг НАТО, а боевики на востоке взяли в плен учительницу/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В Киевской области водитель иномарки влетел в автомобиль полицейских

В Киевской области в очередной раз произошло дорожно-транспортное происшествие. Женщина на автомобиле врезалась в транспортное средство полицейских. Она не предоставила преимущества в движении полицейскому авто Renault Dokker.

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Водитель транспортного средства не дал проехать правоохранителям, которые двигались по главной дороге/Коллаж: Сегодня
Водитель транспортного средства не дал проехать правоохранителям, которые двигались по главной дороге/Коллаж: Сегодня

Байден поставил ультиматум Путину о НАТО на востоке – Белый дом

Во время переговоров президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным, которые готовились несколько последних недель, Вашингтон четко дал понять, что Украина является партнером США. Байден сказал Путину, что в случае эскалации ситуации в Украине США укрепят восточный фланг НАТО.

Путин таки услышал ультиматум от НАТО/Коллаж: Сегодня
Путин таки услышал ультиматум от НАТО/Коллаж: Сегодня

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Ехала к пожилой матери. На Донбассе боевики "ДНР" взяли в плен учительницу

На оккупированном Донбассе боевики так называемой "ДНР" взяли в плен учительницу. Женщина ехала в Горловку из Киева к своей пожилой матери. Она не выходит на связь уже несколько месяцев.

Женщина уже несколько месяцев не выходит на связь/Коллаж: Сегодня
Женщина уже несколько месяцев не выходит на связь/Коллаж: Сегодня

Санкций – мало. Генерал США предлагает вооружить Украину "умными" ракетами

Верховный Главнокомандующий Объединенных Сил НАТО в Европе в 2013-16 годах Филипп Бридлав убежден, что у Запада существует более широкий рычаговый арсенал влияния на политику российского президента Владимира Путина, чем те санкции, которые уже применены. В частности, речь идет о военной помощи украинской армии.

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Украина ждет американское вооружение/Коллаж: Сегодня
Украина ждет американское вооружение/Коллаж: Сегодня

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