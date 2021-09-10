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Умань стала местом массового заражения хасидов коронавирусом

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
10 сентября, 19:50
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За сутки у 156 израильтян, вернувшихся из Украины, был выявлен COVID-19
Так паломники придерживались мер безопасности / Фото Игоря Серова / Коллаж "Сегодня"
Так паломники придерживались мер безопасности / Фото Игоря Серова / Коллаж "Сегодня"

За последние сутки у 156 израильтян, вернувшихся из Украины после празднования Рош ха-Шана, был выявлен коронавирус. 117 вернувшихся из Украины подозреваются в подделке тестов на COVID-19.

Такие данные обнародовало Управления по регистрации населения Израиля, сообщает портал newsru.co.il.

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Поддельные справки

Министерство внутренней безопасности Израиля сообщило, что гражданам, воспользовавшимся поддельными справками о тестах на коронавирус, грозят уголовное преследование, штраф и срок до 5 лет лишения свободы. Они будут вызваны на допросы после выхода из режима самоизоляции.

Ранее Управлением по регистрации населения была получена информация о десятках израильтян, которые заразились коронавирусом во время пребывания в Умани. Однако, чтобы вылететь домой, в аэропорту предъявили поддельные справки.

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Ранее радиостанция "Кан Бет" сообщала, что около двух тысяч израильтян вынуждены задержаться в Украине из-за положительных тестов на коронавирус. Им предстоит вдали от дома соблюдать режим самоизоляции, и в Израиль вернуться они смогут только после отрицательного теста на COVID-19.

Меры от Украины

  • Напомним, в начале августа главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что в Умани были приняты необходимые меры для приема тысяч паломников-хасидов, в связи с чем, Украина решила в этом году не закрывать границу перед ними.
  • В прошлом году в начале сентября Кабинет министров Украина запретил пропускать группы хасидов, которые направлялись в Украину для массового празднования Рош ха-Шана.
  • Группы хасидов попытались прорваться в Украину через Беларусь, но в итоге оказались заблокированными на границе. Ситуация дошла до того, что глава МВД Израиля Арье Дери обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой пропустить в Украину паломников.

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