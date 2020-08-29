Українська
$ 27,46
32,43
  1. Последние новости Украины

Умер бывший вице-премьер Украины

29 августа, 23:31

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Родственники подозревают коронавирус

В субботу, 29 августа, на 72 году жизни умер бывший вице-премьер Украины в правительстве Николая Азарова, глава Луганского облсовета и народный депутат от Партии регионов Виктор Тихонов.

Реклама

По информации источников LB.ua, Тихонов умер в оккупированном Крыму, в Республиканской клинической больницы им. Н.А.Семашко (Симферополь), в результате воспаления легких. В то же время его близкие подозревают, что у него был коронавирус, но точно это не известно.

Виктор Тихонов был председателем Луганского областного совета с 1998 по 2006 год, до этого он несколько лет занимал должность заместителя главы Луганской ОГА.

В марте 2010 был назначен вице-премьер-министром Украины по вопросам региональной политики, а в декабре того же года – вице-премьер-министром – Министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Кабмине Николая Азарова.

В тренде
"Лето пакует чемоданы": синоптик рассказала о погоде на выходные

С 2011-го около года был послом Украины в Республике Беларусь, а в 2012-2014 народным депутатом Верховной Рады Украины VII созыва.

Реклама

Ранее мы сообщали, что 19 августа стало известно о смерти выдающегося украинского ученого, Героя Украины, Бориса Патона, который ушел из жизни в институте Амосова в возрасте 101 года из-за заболевания сердечно-сосудистой системы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Партия регионов смерть вице-премьер Виктор Тихонов
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Было около 50 человек": пострадавший в обстреле автобуса под Харьковом рассказал о пережитом (видео)Харьков
"Слуга народа" Тищенко назвал войну на Донбассе братоубийственнойПолитика
Хасиды устроили ночной
Хасиды устроили ночной "штурм" в Умани: видеоДругие регионы
В харьковском метро пассажиры заметили клопов (фото, видео)
В харьковском метро пассажиры заметили клопов (фото, видео)Харьков
"Чувствую пальцы ноги, которой нет": пострадавшие в ДТП курсантки рассказали о своем состоянииПроисшествия
Карантин в Харькове: в городе усилят проверки транспорта
Карантин в Харькове: в городе усилят проверки транспортаХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять