В субботу, 29 августа, на 72 году жизни умер бывший вице-премьер Украины в правительстве Николая Азарова, глава Луганского облсовета и народный депутат от Партии регионов Виктор Тихонов.

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По информации источников LB.ua, Тихонов умер в оккупированном Крыму, в Республиканской клинической больницы им. Н.А.Семашко (Симферополь), в результате воспаления легких. В то же время его близкие подозревают, что у него был коронавирус, но точно это не известно.

Виктор Тихонов был председателем Луганского областного совета с 1998 по 2006 год, до этого он несколько лет занимал должность заместителя главы Луганской ОГА.

В марте 2010 был назначен вице-премьер-министром Украины по вопросам региональной политики, а в декабре того же года – вице-премьер-министром – Министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Кабмине Николая Азарова.

С 2011-го около года был послом Украины в Республике Беларусь, а в 2012-2014 народным депутатом Верховной Рады Украины VII созыва.

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Ранее мы сообщали, что 19 августа стало известно о смерти выдающегося украинского ученого, Героя Украины, Бориса Патона, который ушел из жизни в институте Амосова в возрасте 101 года из-за заболевания сердечно-сосудистой системы.

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