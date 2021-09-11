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Умер Флориан Юрьев – архитектор, художник и автор проекта "тарелки" на Лыбедской

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор раздела Деньги
11 сентября, 14:02
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Флориан Ильич Юрьев умер в возрасте 92 года, детали смерти и причины не сообщаются
Умер архитектор и художник Флориан Юрьев. Коллаж: "Сегодня"
Умер архитектор и художник Флориан Юрьев. Коллаж: "Сегодня"

Утром в субботу, 11 сентября, ушел из жизни известный киевский архитектор Флориан Ильич Юрьев. Архитектор умер в возрасте 92 года.

Об этом сообщили в Facebook-группе исследователей его творчества.

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Причину смерти при этом не раскрыли, также неизвестно, когда проведут прощание с деятелем искусства.

Юрьев был автором советского герба Киева (с 1969 по 1995 годы).

Герб Киева (1969—1995)
Герб Киева (1969—1995)

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Архитектором киевской "летающей тарелки" возле станции метро "Лыбедская".

Летающая тарелка на Лыбедской
Летающая тарелка на Лыбедской / Фото: Wikipedia

Архитектор также разрабатывал проект микрорайона Нивки-3.

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Он был соавтором памятника репрессированным художникам на территории Академии изобразительного искусства и архитектуры и наземного павильона станции метро "Крещатик". Кроме этого Юрьев был мастером скрипичных музыкальных инструментов — он создал ряд моделей скрипок.

Юрьев также занимался изучением цветописи. Он один из первых в Украинской ССР начал писать о роли цвета в архитектуре. В 1962 году он представил свою авторскую концепцию "цветовой гаммы" из 16-ти цветов, а также собственный способ записи цветомузыкальной партитуры.

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