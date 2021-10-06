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Умер главный народный синоптик Украины Леонид Горбань

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
6 октября, 18:31
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Единственный в Украине человек, который был способен спрогнозировать погоду на год вперед
Синоптика не стало 1 октября
Синоптика не стало 1 октября / Фото: Коллаж: Сегодня

Скончался известный украинский народный синоптик Леонид Горбань. На данный момент причина смерти неизвестна.

Об этом сообщат Обозреватель со ссылкой на его родных.

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"Леонида Ивановича не стало 1 октября", – рассказала невестка народного синоптика.

Причины смерти пока неизвестны, ему было 82 года. Умер Леонид Горбань 1 октября.

Про Леонида Горбаня

Леонид Горбань, который жил под Киевом, – был уникальным человеком. Ведь он – единственный в Украине человек, который был способен спрогнозировать погоду на год вперед (второй народный синоптик Валерий Некрасов скончался в августе этого года).

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При этом Леонид Иванович почти всегда попадал в десятку или как минимум в девятку. Еще он уникален потому, что по образованию не метеоролог, а... профессиональный пожарный, подполковник, имеющий 34 года военной выслуги.

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Свою первую книгу "Народный календарь погоды" Леонид Горбань писал 30 лет и издал уже в 1990-е после развала СССР. Раньше было невозможно: по словам Горбаня, коммунистические цензоры называли его знания поповщиной, грозились "сорвать погоны". Потом были и другие книги, самая известная — "Погода до 2030 года".

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Однако никто не мог запретить Леониду Горбаню применять знания на практике. Еще в 1989 году он выступил на Всесоюзной конференции работников сельского хозяйства в Киеве, где поднималась тема погоды. Но официальные синоптики не восприняли его расчеты: мол, погода — это хаос, а хаос прогнозировать невозможно. С тех пор с представителями Гидрометцентра он отношений не поддерживает, как и они с ним.

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