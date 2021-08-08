Умер художник Александр Ройтбурд

Легендарному живописцу и директору Одесского музея было всего 59 лет

Последние месяцы жизни Ройтбурд тяжело болел. Фото: Facebook

В воскресенье, 8 августа, ушел из жизни известный украинский художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Ему было 59 лет.

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Печальную новость, которую сперва обнародовал, а затем удалил в своем Facebook сотрудник музея Кирилл Липатов, подтвердили "Сегодня" близкие друзья художника. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Александр Ройтбурд родился в Одессе в 1961 году. В 1983 году окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института. Выступил сооснователем ассоциации "Новое искусство" (Одесса), возглавлял Галерею Марата Гельмана в Киеве. Входил в Совет по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал". Жил и работал на два города – в Одессе и Киеве.

В декабре 2017-го победил в конкурсе на должность директора Одесского художественного музея, который возглавил весной следующего года.

Несмотря на сопротивление чиновников, с успехом занимал эту должность до последнего времени. Во время противостояния художника с городскими властями в поддержку Ройтбурда в Одессе собирались тысячные митинги.

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Работы художника в разное время приобретали PinchukArtCentre (Киев), галерея МоМА (Нью-Йорк, США), художественный музей университета Дьюка (Дарем, США), Модерна галерея (Любляна, Словения).

Напомним, ранее мы писали о том, что 19 июня в Киеве умер известный украинский блогер Gorky Look (настоящее имя Святослав Волков).